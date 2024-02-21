انت الأن تتابع خبر مدرب الفيحاء: نبحث عن معجزة للتغلب على النصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد فوك رازوفيتش مدرب الفيحاء السعودي أن فريقه بحاجة إلى معجزة لتجاوز النصر في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الخميس وذلك بعدما خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد.



ويحل الفيحاء ضيفًا على النصر الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، إذ يأمل في تعويض خسارة الذهاب والتمسك بالأمل من أجل تحقيق إنجاز تاريخي في أول مشاركة له بالبطولة الآسيوية.



وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء للحديث عن المباراة: أعد أننا سنقدم أفضل ما عندنا وأعد جمهورنا بمشاهدة فريق يقدم مستوى رائعا في هذا اللقاء، وكرة القدم يحدث فيها كل شيء.



وأضاف: فريقي سيعمل على الظهور بأداء هجومي خلال اللقاء من أجل تحقيق المعجزة وخطف بطاقة التأهل .