معلق مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق النصر نظيره فريق الفيحاء ضمن منافسات دوري ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 21 فبراير 2024.

وتقام المباراة بين الفريقين في إطار مواجهات إياب دور الـ 16 من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا، على ملعب فريق النصر بمدينة الرياض.

وكان فريق النصر قد تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة هدف مقابل لاشيء أمام نظيره الفيحاء في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب فيصل بن فهد، مساء الأربعاء الماضي، وسجل هدف الفريق النصراوي الوحيد في اللقاء، قائد الفريق" كرستيانو رونالدو ".

معلق مباراة النصر والفيحاء بدوري الأبطال

يعلق كلا من: أحمد البلوشي عبر قناة بي إن سبورت.

بينما سيعلق فهد العتيبي ومحمد حسين عبر قناة Ssc السعودية.

وسيقوم منتصر الازهري بالتعليق على أحداث اللقاء المرتقب بين الفريقين عبر قناة الكأس القطرية.

موعد مباراة النصر بدوري أبطال آسيا

جدير بالذكر أن المباراة ستقام بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر، وفي تمام التاسعة بتوقيت السعودية، بينما ستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة عبر قنوات " "beIN Sports AFC" و"Ssc الرياضية السعودية" و"الكأس القطرية".