نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. برشلونة يتوصل لاتفاق شفهي مع نجم جيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق شفهي مع لاعب وسط جيرونا، أليكس جارسيا، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يتوصل لاتفاق شفهي مع أليكس جارسيا

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة النادي الكتالوني في الحصول على خدمات جارسيا، وذلك بعد الأداء المخيب الذي ظهر عليه أوريول روميو في منتخب الموسم الجاري.

وتعاقد الفريق الكتالوني مع روميو الصيف الماضي من جيرونا، وذلك من أجل تعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس إلى فريق إنتر ميامي الأميركي، في فترة الانتقالات ذاتها.

وأشار مصدر من نادي جيرونا لـ " دوت الخليج الرياضي " أن جارسيا قد إنه ي الاتفاق مع نادي برشلونة، ويتبقي فقط توصل البلوغرانا إلى صيغة مناسبة للصفقة مع جيرونا في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المصدر أن الطرفين قد اتفقا على عقد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، كما أن جارسيا منفتح بشدة على فكرة اللعب للفريق الكتالوني، وان الصفقة تسير في الاتجاه الصحيح لها.

ويرتبط جارسيا بعقد مع جيرونا سينتهي مع نهاية صيف عام 2026، كما أنه شارك هذا الموسم في الليغا خلال 24 مباراة سجل خلالها ثلاث أهداف، وقدم خمس تمريرات حاسمة.

