نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شجار وخلع إحدى الأصابع.. سون يقبل اعتذار نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال لي كانج إن، لاعب منتخب كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إنه اعتذر لسون هيونج مين قائد الفريق بسبب الشجار الذي دار بينهما قبل مباراة الأردن خلال كأس آسيا 2023.

نجم باريس سان جيرمان يعتذر عن أحداث مباراة الأردن

ونشر لي، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان البالغ من العمر 23 عامًا، اعتذاره على موقع إنستغرام صباح الأربعاء، بعد أسبوع من الحادث الذي وقع بينه وبين سون، وهو أيضًا قائد توتنهام هوتسبير، خلال كأس آسيا.

وقبل نجم توتنهام اعتذار كانج لي لي ودعا أيضًا مشجعي كرة القدم إلى مسامحة اللاعب، ونشر صورة عبر “إنستجرام” وهو يقف مع لي، وكلاهما يبتسمان.

وأكد الاتحاد الكوري لكرة القدم بأن سون أصيب بخلع في إصبع يده اليمنى خلال نقاش حاد مع لي خلال مباراة تنس الطاولة مساء مباراة نصف النهائي بين كوريا الجنوبية والأردن في قطر.

وأراد سون، 31 عامًا، استخدام عشاء الفريق كفرصة لتعزيز الترابط بين الفريق قبل المباراة الكبيرة، لكن كانج لي أصر على استكمال اللعب ليحدث شجار بين الطرفين، وأصيب هيونج مين سون في إصبعه.

وخسرت كوريا أمام الأردن بهدفين دون مقابل، وأقال الاتحاد الكوري لكرة القدم مدربه يورجن كلينسمان بعد الخروج من كأس آسيا.