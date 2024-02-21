نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يغادر إلى غانا لمواجهة ميدياما في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت مطار القاهرة الدولي منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة إلى غانا استعدادًا لمواجهة ميدياما، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد أعلن قائمة الفريق الأحمر التي ستخوض مباراة الجمعة المقبل.

قائمة الأهلي في مواجهة ميدياما

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء – مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة.

وسط الملعب: إمام عاشور - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - رضا سليم - كريم فؤاد- بيرسي تاو – كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: موديست – وسام أبو علي.

