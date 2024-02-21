انت الأن تتابع خبر تسمم حسام حسن .. تفاصيل تعرض العميد لأزمة صحية في الاسماعيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لتسمم مفاجئة بعد توليه مهمة تدريب منتخب مصر بأيام قليلة، حيث بدأ العميد عمله بسرعة عقب توليه المسؤولية مما تسبب في إجهاده الشديد بعد اجتماعه بجهازه المعاون، ثم حرص على السفر للإسماعيلية لحضور مباراة الزمالك والإسماعيلي.

تفاصيل تسمم العميد حسام حسن في الإسماعيلية

حضر العميد حسام حسن مباراة الزمالك والاسماعيلي وأدى عمله بشكل طبيعي مع جهازه المعاون بعدها تلقى تكريمًا من مسئولي نادي الإسماعيلي وطوال اليوم لم يتناول أي وجبات و لضيق الوقت قرر شراء ساندوتشات أسماك في طريق السفر من الإسماعيلية للقاهرة، وعقب وصوله للقاهرة شعر العميد بألم في المعدة وضيق في التنفس ونقل للمستشفى فورًا وأظهرت الفحوصات معاناته من حساسية شديدة وتسمم وجرى إسعافه بالمستشفى ومكث على أجهزة التنفس الصناعي لمدة 4 ساعات وخرج بعدها مع توصية طبية بالراحة.

اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة تعرض العميد لتسمم

كشف عضو اتحاد الكرة إيهاب الكومي، عن حقيقة اصابة المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بالتسمم، قائلا: إنه تواصل مع إبراهيم حسن مدير المنتخب، لمعرفة أسباب الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها بعد حضوره مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري الممتاز؛ حيث تواجد حسام في الإسماعيلية لمدة طويلة أمس ولم يأكل شيء لمدة طويلة وفي عودته إلى القاهرة اكل سندوتشات نوع من أسماك لم يكن يعلم أن لديه حساسية شديدة منها.

حقيقة إصابة حسـام حسن بالتسمم