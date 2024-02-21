نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام كولر وعبد القادر انتهى.. كواليس ما دار بين السويسري والحريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد شوبير كواليس ما دار بين مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللاعب أحمد عبد القادر قبل مغادرة بعثة الفريق المتجهة إلى غانا لمواجهة ميدياما بدوري أبطال إفريقيا.

كواليس ما دار بين كولر وعبد القادر

قال شوبير خلال مداخلته في برنامجه على إذاعة "أون سبورت إف إم" أن أحمد عبد القادر لن يكون جزءًا من قائمة الأهلي المتجهة إلى غانا لمواجهة ميدياما.

وأشار إلى وجود تطورات إيجابية في الخلاف بينه وبين المدرب كولر، حيث أن الأخير يظهر اهتمامًا بإشراك عبد القادر في المباريات القادمة.

وأكد شوبير أن هناك تواصل جيد بين كولر وعبد القادر، حيث أبدى المدرب اعجابه بمواهب اللاعب وأكد له أن الفرصة متاحة له إذا أظهر الاجتهاد والتفاني في التدريبات.

وأشار إلى أن عبد القادر يبذل جهودًا كبيرة في التدريبات حاليًا، متطلعًا للفرصة التي قد تأتي له للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.