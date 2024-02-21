نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طلب من حسام حسن يصدم الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طلب حسام حسن تقليص عدد أندية الدوري المصري في المواسم المقبلة.

محمد شبانة يفجر مفاجأة بشأن الدوري المصري

وقال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: “مدرب منتخب مصر طلب تقليص عدد أندية الدوري المصري، من أجل توفير أوقات لوجود معسكرات للمنتخب، لكنه ملف شائك للغاية، في ظل بحث الأندية عن العوائد المالية من البطولات والمباريات”.

وأضاف "لا أعلم هل هذه الأمور سوف تنعكس سلبًا أم إيجابًا على مستقبل الكرة المصرية، وهل ستتم الموافقة على المقترح من جانب رابطة الأندية".

وتابع "علمت أن هناك مقترحًا بالإشراف على المنتخب من خارج اتحاد الكرة، وبالتالي لن يكون هناك دور لمسئولي الاتحاد مع المنتخب".

