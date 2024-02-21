نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مارسيل كولر انفجر غضبًا في وجه كهربا؟ شوبير يكشف مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عن الإعلامي أحمد شوبير، عن غياب محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الأهلي في مواجهة ميدياما الغاني بالجولة الخامسة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير، في تصريحات عبر برنامجه على إذاعة "أون سبورت إف إم": “لا توجد أزمة بين كولر وكهربا من قريب أو بعيد، من أجل طلب اللاعب عدم السفر إلى غانا”.

وأضاف "الأجانب يقدرون بشكل جيد الظروف الأسرية، والمدرب السويسري لا يوجد معه أي مشكلة بشأن عدم سفر كهربا خاصة في ظل تواجد وسام أبو علي وأنتوني موديست».

وأوضح: «كولر وافق على غياب كهربا عن المباراة، بعد تأكد جاهزية المهاجم الفلسطيني الجديد وسام أبو علي، بجانب تواجد الفرنسي أنتوني موديست".

قائمة الأهلي في مواجهة ميدياما

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء – مصطفى مخلوف

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة.

وسط الملعب: إمام عاشور - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات - رضا سليم - كريم فؤاد- بيرسي تاو – كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: موديست – وسام أبو علي.



