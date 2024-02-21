نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي.. استبعاد السعيد.. غياب 5 وعودة 4 لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدير الفني لنادي الزمالك، جوزيه جوميز، على قائمة الفارس الأبيض النهائية لمواجهة فريق أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي شهدت عدة غيابات بسبب الإصابة وعدم القيد الأفريقي.

قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، استبعاد عبد الله السعيد وناصر ماهر بسبب عدم قيدهما في بطولة إفريقيا، بالإضافة إلى إبراهيما نداي الذي يعاني من إصابة، وكذلك غياب كل من الونش ومحمد عبدالشافي بسبب الإصابة أيضًا.

ومن المتوقع أن يعود ناصر منسي وأحمد حمدي إلى الفريق بعد تعافيهما من الإصابة، بالإضافة إلى عودة محمد عاطف وزياد كمال.

وقرر المدير الفني جوزيه جوميز أن يقود الفريق في مرانين قبل السفر إلى الجزائر، الأول اليوم الأربعاء، والثاني في الحادية عشرة صباح غدٍ الخميس على الملعب الفرعي للدفاع الجوي قبل التوجه إلى الجزائر.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

ستقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد القادم في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة؛ وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تنطلق المباراة في استاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية؛ يحتل الزمالك صدارة مجموعته في البطولة برصيد 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل.