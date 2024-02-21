نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي نظيره فريق برشلونة الإسباني مساء اليوم الأربعاء في ذهاب الدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب سان باولو معقل فريق نابولي مساء اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

معلق مباراة نابولي وبرشلونة

وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة نابولي أمام نظيره فريق برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات هذه البطولة.

ويتولى المعلق خليل البلوشي مهمة التعليق على مباراة نابولي أمام نظيره فريق برشلونة مساء اليوم الأربعاء في دور الستة عشر من دوري الأبطال.