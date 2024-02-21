عاجل.. نجم الأهلي يطير إلى فيينا للخضوع لجراحة الغضروف

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسفر إلى العاصمة النمساوية فيينا، من أجل الخضوع لجراحة في الغضروف خلال الأيام القليلة المقبلة.

ديانج يطير إلى فيينا

ويعمل مسؤولو النادي الأهلي، على إنهاء إجراءات سفر أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى النمسا خلال الساعات القليلة، من أجل الخضوع لجراحة.

وتأكد غياب النجم المالى عن الاهلى لمدة ستة أسابيع بعد شكواه من آلام فى الركبة الذي سوف يجرى بها جراحة خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما تسبب في غيابه مؤخرًا.

وسوف يفقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خدمات اللاعب في أهم مباريات الموسم سواء في دوري أبطال إفريقيا أو الدوري المصري، أو مواجهة الزمالك الغريم التقليدي في نهائي كأس مصر بالسعودية.

من ناحية أخرى، غادرت بعثة الفريق برئاسة مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي إلى غانا صباح اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.