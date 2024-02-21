نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عدد كبير من متابعي الدوري الإنجليزي في معرفة ترتيب البريميرليج قبل مباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم الأربعاء الموافق الواحد والعشرين من شهر فبراير الجاري.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره لوتون تاون مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ولوتون تاون اليوم

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، فيما يأتي آرسنال في المركز الثالث 55 نقطة.

1- ليفربول: 57 نقطة.

2- مانشستر سيتي: 56 نقطة.

3- أرسنال: 55 نقطة.

4- أستون فيلا: 49 نقطة.

5- توتنهام: 47 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 44 نقطة.

7-برايتون: 38 نقطة.

8- نيوكاسل: 37 نقطة.

9- وست هام: 36 نقطة.

10- تشيلسي: 35 نقطة.

11- ولفرهامبتون: 35 نقطة.

12- فولهام: 29 نقطة.

13- بورنموث: 28 نقطة.

14- برينتفورد: 25 نقطة.

15- كريستال بالاس: 25 نقطة.

16- نوتنجهام فورست: 24 نقطة.

17- إيفرتون: 20 نقطة.

18- لوتون تاون: 20 نقطة.

19- بيرنلي: 13 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 13 نقطة.