نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر صحفي لـ كولر وربيعة غدًا قبل مواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ورامي ربيعة مدافع الفريق، عن مباراة ميدياما الغاني الجزائري في مؤتمر صحفي غدا الخميس، في غانا.

الأهلي يواجه ميدياما الغاني بدوري الأبطال

ومن المقرر أن يحل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، ضيفًا على نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد غدا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة.

ويمثل الأهلى فى الاجتماع الفني خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، حيث يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزي الرسمي الذي سيخوض به الفريقين، بالإضافة إلى مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

من ناحية أخرى، غادرت بعثة الفريق برئاسة مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي إلى غانا صباح اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.