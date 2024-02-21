نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي نادي برشلونة مع نابولي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، في مباراة دور الـ 16 ذهاب من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم

تقام مباراة برشلونة ونابولي، في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

العاشرة بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تُنقل فعاليات دوري أبطال أوروبا بصورة حصرية عبر شبكة قنوات Bein Sport، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي ان سبورت 1.

معلق مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

يتولى مهمة التعليق على مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا المُعلق خليل البلوشي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

البث المباشر لـ مباراة برشلونة ونابولي لحظة بلحظة



تشكيل برشلونة المتوقع ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى تير شتيجن خط الدفاع كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، كانسيلو خط الوسط فرينكي دي يونج، جوندوجان، بيدري خط الهجوم لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي

تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى أليكس ميريت خط الدفاع دي لورينزو، رحماني، أوستيجارد، ماتياس أوليفيرا خط الوسط إنجويسا، لوبوتكا، حاميد جونيور تراوري خط الهجوم بوليتانو، فيكتور أوسيمين، خفيتشا كفاراتسخيليا

وتُعد تلك المباراة هي الأولى بالنسبة لمدرب نابولي المؤقت، فرانشيسكو كالزونا، الذي عُين في ذلك المنصب مؤقتًا بعد إقالة المدير الفني والتر ماتزاري لسوء النتائج.