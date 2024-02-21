اتحاد الكرة لـ "دوت الخليج الرياضي": هذه حقيقة طلب حسام حسن تقليص عدد أندية الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول تقليص عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري نايل.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ "دوت الخليج الرياضي": "لم يطلب حسام حسن تقليص عدد الأندية".

وتابع: "سنعقد اجتماعًا اليوم لبحث طلبات حسام حسن كاملة، ولكن ليس من ضمنها أمر تقليص عدد الأندية".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مدرب منتخب مصر طلب تقليص عدد أندية الدوري المصري، من أجل توفير أوقات لوجود معسكرات للمنتخب.

وأكمل قائلًا: "لا يمكن أن نتخذ قرارًا مفاجئًا خاصة أنه تم تنسيق شكل البطولة مع رابطة الأندية".

تشخيص الحالة الصحية لـ حسام حسن

وعلم "دوت الخليج الرياضي" أن الفريق الطبي تشكك في إصابة العميد بتسمم، ولكنه أكد أنه لم يتناول أي طعام قد يسبب التسمم كما أن أخيه إبراهيم تناول نفس الطعام ولم يشعر بشيء.

واتجه الأطباء للتشخيص الأقرب هو تناول أدوية تسبب في حساسية لحسام حسن، خاصة أنه يعاني من الحساسية.

وأجرى حسن عددًا من التحاليل الطبية، تسلم نتيجتها إبراهيم حسن ليتبين إصابة العميد بتسمم في المعدة مع الحساسية الشديدة.

حسام حسن لـ "دوت الخليج الرياضي": اطمئنوا.. أنا بخير الحمد لله

وقال حسن نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات مقتضبة اـ "دوت الخليج الرياضي": "اطمئنوا.. أنا بخير الحمد لله".

وخرج المدير الفني السابق للزمالك والمصري والاتحاد، من المستشفى بعد تلقيه العلاج وخضوعه للملاحظة ليغادر قبل فجر الثلاثاء.

وقال مصدر مقرب من العميد لـ "دوت الخليج الرياضي": "حسام حسن بينقبض من جو المستشفيات.. لم يحتمل المكوث وقرر المغادرة فور تحسن حالته نسبيًا".

كان حسام حسن وجهازه المعاون للفراعنة، قد تابعوا مباراة الزمالك ومضيفه الإسماعيلي في دوري نايل، من أجل متابعة عدد من اللاعبين.

وأعلن العميد حسام حسن، موعد معسكر منتخب مصر المقبل يوم 13 مارس، استعدادًا للمشاركة في الدورة الودية التي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من من 22 حتى 26 من الشهر ذاته.

وتولى حسام حسن، مهمة قيادة منتخب مصر في الآونة الأخيرة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بسبب إخفاق الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والخروج من دور الستة عشر.

