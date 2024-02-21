انت الأن تتابع خبر بايرن ميونخ يعلن رحيل توماس توخيل في نهاية الموسم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن نادي بايرن ميونخ صباح اليوم الأربعاء رحيل المدرب توماس توخيل في نهاية الموسم الحالي، بعد تراجع أداء الفريق البافاري في الفترة الماضية والخسارة في أخر ثلاث مواجهات.
بايرن ميونخ يعلن رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم
- وأصدر نادي بايرن ميونخ بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء وقال فيه المدير التنفيذي للبافاري يان-كريستيان دريسن أنه بعد نقاش طويل ومفتوح قرار النادي رحيل توماس توخيل في نهاية الموسم”.
- ومن المفترض أن ينتهي عقد توماس توخيل مع بايرن ميونخ بحلول صيف 2025، ولكن بعد الاجتماع قررت إدارة الفريق رحيل المدرب في الصيف القادم.
Neuausrichtung zur neuen Saison: FC Bayern und Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer.
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Neuausrichtung zur neuen Saison: FC Bayern und Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer.
- الجدير بالذكر أن البايرن خسر في أخر ثلاث مواجهات الأولي كانت الخسارة من متصدر الدوري الألماني فريق باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة والخسارة الثانية كانت في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد لاتسيو بهدف نظيف والخسارة الأخيرة ضد بوخوم في الدوري الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج
- ويستعد البايرن لمواجهة لايبزيج في قمة الجولة الـ23 من بطولة الدوري الألماني وتقام المباراة على ملعب أليانز يوم السبت 23 فبراير الجاري، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
- ويتواجد البايرن في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة بعدما خاض الفريق 22 مباراة تمكن الفوز في 16 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر في أربع مواجهات، ويحتل صدارة الترتيب بايرن ليفركوزن برصيد 58 نقطة.