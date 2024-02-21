بايرن ميونخ يعلن رحيل توماس توخيل في نهاية الموسم

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رياض - احمد صلاح - أعلن نادي بايرن ميونخ صباح اليوم الأربعاء رحيل المدرب توماس توخيل في نهاية الموسم الحالي، بعد تراجع أداء الفريق البافاري في الفترة الماضية والخسارة في أخر ثلاث مواجهات.

بايرن ميونخ يعلن رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم

وأصدر نادي بايرن ميونخ بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء وقال فيه المدير التنفيذي للبافاري يان-كريستيان دريسن أنه بعد نقاش طويل ومفتوح قرار النادي رحيل توماس توخيل في نهاية الموسم”.

ومن المفترض أن ينتهي عقد توماس توخيل مع بايرن ميونخ بحلول صيف 2025، ولكن بعد الاجتماع قررت إدارة الفريق رحيل المدرب في الصيف القادم.

Neuausrichtung zur neuen Saison: FC Bayern und Thomas Tuchel beenden Zusammenarbeit im Sommer.



🔗 https://t.co/yDLnsnMtfR — FC Bayern München (@FCBayern) February 21, 2024

الجدير بالذكر أن البايرن خسر في أخر ثلاث مواجهات الأولي كانت الخسارة من متصدر الدوري الألماني فريق باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة والخسارة الثانية كانت في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد لاتسيو بهدف نظيف والخسارة الأخيرة ضد بوخوم في الدوري الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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