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أحمد جودة - القاهرة - يأمل ويليام تروست إيكونج في تجديد عقد مدرب سوبر إيجلز خوسيه بيسيرو مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم قبل المباريات المتبقية في تصفيات كأس العالم 2026.

ويليام تروست إيكونج يأمل في تجديد عقد بيسيرو مع نيجيريا

احتل فريق سوبر إيجلز، البطل ثلاث مرات، المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي اختتمت مؤخرًا بعد هزيمته أمام الدولة المضيفة ساحل العاج في النهائي يوم 11 فبراير.

بقي لدى المدرب البرتغالي تسعة أيام على عقده مع الاتحاد النيجيري وأكد في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الاتحاد الجزائري قد تواصل معه لتولي المنصب الإداري لثعالب الصحراء.

على الرغم من انتقادات بيسيرو من قبل بعض المشجعين والنقاد بسبب الافتقار إلى المرونة التكتيكية في نهائي كأس الأمم الأفريقية، أكد تروست إيكونج أن بيسيرو يستحق الكثير من الثناء على التقدم الذي أحرزه الفريق في العامين الماضيين.

في مقابلة صحفية، سُئل تروست-إيكونج عما إذا كان يرغب في بقاء بيسيرو في منصب مدرب نيجيريا وسط ارتباطات بتدريب الجزائر.

أجاب مساعد قائد فريق سوبر إيجلز: "نعم، أعتقد أن اللاعبين سعداء به، الوصول إلى النهائي هو شيء مهم ويمكننا البناء عليه أيضًا ".

وأضاف " فيما يتعلق بما يدور في ذهنه، لقد حاولت أن أسأله قبل مغادرتنا وقال إنه سيتصل بي مرة أخرى. أعتقد أنني لا أزال في حالة جهل مثلكم يا رفاق، لكن أعتقد أن جميع اللاعبين سيفعلون ذلك، سأكون سعيدًا برؤيته مرة أخرى."

وأشار: " ما زلت أنظر إلى هاتفي ولا شيء بعد".

ويتولى بيسيرو تدريب فريق سوبر إيجلز منذ مايو 2022 وحقق 11 فوزًا وأربعة تعادلات وسبع هزائم في 22 مباراة خاضها.

