دون تقطيع بث مباشر مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو مواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي نادي برشلونة مع نابولي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، ضمن مباريات دور الـ 16 ذهاب من دوري أبطال أوروبا.

رابط مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي | من هنــــا

موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم

تقام مباراة برشلونة ونابولي، في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

العاشرة بتوقيت القاهرة.

الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

البث المباشر لـ مباراة برشلونة ونابولي لحظة بلحظة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى تير شتيجن خط الدفاع كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، كانسيلو خط الوسط فرينكي دي يونج، جوندوجان، بيدري خط الهجوم لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، فيتور روكي

رابط مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي | من هنــــا

تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى أليكس ميريت خط الدفاع دي لورينزو، رحماني، أوستيجارد، ماتياس أوليفيرا خط الوسط إنجويسا، لوبوتكا، حاميد جونيور تراوري خط الهجوم بوليتانو، فيكتور أوسيمين، خفيتشا كفاراتسخيليا

رابط مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي | من هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تُنقل فعاليات دوري أبطال أوروبا بصورة حصرية عبر شبكة قنوات Bein Sport، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي ان سبورت 1.

معلق مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

يتولى مهمة التعليق على مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا المُعلق خليل البلوشي.

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تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا