نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي ينضم لصراع التعاقد مع مهاجم بولونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لصحيفة " كورييري ديلو سبورت " انضم تشيلسي إلى مانشستر يونايتد في السباق للتعاقد مع المهاجم الهولندي النيجيري جوشوا زيركزي، لاعب بولونيا الإيطالي.

وذكر التقرير أن عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز أعجبوا بأداء المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا، حيث يبحثون عن بدائل للهدف الأول فيكتور أوسيمين.

من المقرر أن يواجه فريق ستامفورد بريدج معارضة شديدة للتعاقد مع اللاعب النيجيري الدولي الذي برز أيضًا كأولوية بالنسبة لباريس سان جيرمان، وهو ما يفسر اهتمامهم بزيركزي.

كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في حالة جيدة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث قاد فريق بولونيا لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى.

كان المهاجم المؤهل لسوبر إيجلز على قائمة الهدافين مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل هدفًا في الدقيقة 78 ليمنح بولونيا أقصى عدد من النقاط ضد لاتسيو في الملعب الأولمبي.

حيث سجل الآن 9 أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما ساعد أربع مرات في 24 مباراة.

يذكر أن زيركزي لديه اهتمام من أندية برشلونة وميلان ويوفنتوس وروما خلال هذا الميركاتو.

