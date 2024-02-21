تشكيل نابولي المتوقع أمام برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر فرانشيسكو كالزونا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، تشكيلة فريقه الذي ستدخل مواجهة برشلونة الإسباني، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

مركز حراسة المرمي: أليكس ميريت.

ويتواجد في خط الدفاع: ماززوكي، أوستيجارد، رحماني، دي لورينزو.

فيما يأتي في الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، تراوري.

ويأتي في الهجوم: بوليتانو، كفاراتسخيليا، سيميوني

يستضيف ملعب دييغو ارماندو مارادونا المباراة المرتقبة بين نادي برشلونة الإسباني ضد نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.