نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. رحيل توماس توخيل عن تدريب بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء العلاقة بينهما، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى نهاية الموسم المقبل، ليرحل في نهاية موسم 2023-2024.

وسيفترق بايرن ميونيخ ومدربه توماس توخيل في نهاية الموسم، ويأتي هذا القرار بعد خسارة فريق المدرب البالغ من العمر 50 عامًا 3-2 أمام بوخوم في الدوري الألماني يوم الأحد.

ويتأخر بايرن، الذي فاز بلقب الدوري 11 على التوالي، بثماني نقاط عن باير ليفركوزن وخسر 3-صفر أمام متصدر الدوري باير ليفركوزن في وقت سابق من هذا الشهر.

ذكرت صحيفة أثليتيك في وقت سابق من هذا الأسبوع أن ألونسو هو أحد المدربين المرشحين لهذا المنصب في الصيف.

بيان بايرن ميونخ حول رحيل توماس توخيل

قال الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن عبر الموقع الرسمي للنادي: "في محادثة مفتوحة وجيدة، توصلنا إلى قرار إنهاء تعاوننا المتبادل في الصيف، هدفنا هو إجراء إعادة تنظيم رياضي مع مدرب جديد لموسم 2024-2025".

وأضاف ""حتى ذلك الحين، يواجه كل فرد في النادي تحديًا واضحًا لتحقيق أقصى جهد ممكن في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني. كما أنني أحمل الفريق المسؤولية خاصة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "نحن مقتنعون أنه بعد الهزيمة 0-1 في مباراة الذهاب أمام لاتسيو، سنتأهل إلى الدور ربع النهائي في مباراة الإياب في ملعبنا الممتلئ بالكامل بالجماهير".

وقال توخيل: “اتفقنا على إنهاء تعاوننا بعد هذا الموسم، وحتى ذلك الحين، سأواصل أنا وفريقي التدريبي بالطبع بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح”.