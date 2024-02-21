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أحمد جودة - القاهرة - أصبح ظهير فريق روما ليوناردو سبينازولا على بعد أشهر فقط من أن يصبح لاعبًا حرًا ومن المحتمل أن يغادر العاصمة الإيطالية.

يوفنتوس يسعى لاستعادة لاعبه السابق

تشير التقارير الأخيرة من إيطاليا إلى أن سبينازولا قد ينتهي به الأمر في نهاية المطاف إلى أحد أنديته السابقة.

وأشار موقع " توتوجوف " أن يوفنتوس مهتم بإعادة اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا والذي غادر تورينو لأول مرة في عام 2019.

وأشار الموقع أن البيانكونيري قد أجرى بالفعل تحقيقًا أوليًا مع حاشية سبينازولا الذين يبحثون حاليًا عن وجهات محتملة لعملائهم.

ويأمل يوفنتوس في تعميق المحادثات مع اقتراب الموسم من نهايته، حيث أن النادي يأمل في المنافسة الموسم القادم.

