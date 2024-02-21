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أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على أداء مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند، الذي أهدر العديد من الفرص في المباراة أمام تشيلسي لكنه سجل الهدف الحاسم أمس أمام برينتفورد، في اللقاء الذي انتهى بهدف نظيف.

بيب جوارديولا يكشف الفترة الصعبة التي عاشها هالاند بعد مواجهة تشيلسي

وبحسب المدرب الإسباني، فإن المهاجم النرويجي مر بلحظة صعبة في حياته الأسبوع الماضي.

وقال جوارديولا "لا تنتقد هدافك أبدًا، فسوف يصرخ عليك، عاجلًا أم آجلًا، إيرلينج هالاند موجود هناك، لقد عاد بعد شهرين، وقد مر بأسبوع صعب لا يصدق الأسبوع الماضي، وفقد جدته، وقد عاد الآن إلى تسجيل الأهداف".

وفي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل هالاند 17 هدفًا في 20 مباراة، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري بفارق 3 أهداف عن محمد صلاح لاعب ليفربول، والذي سجل 14 هدف حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد تسجيله في مرمى برينتفورد، سجل هالاند الآن ضد كل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز التي واجهها مرة واحدة على الأقل.

