نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. إمام عاشور يرغب في العودة إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرحب إمام عاشور، لاعب الأهلي، بالعودة إلى نادي الزمالك مجددا خلال الموسم المقبل رغم تألقه مع المارد الأحمر.

وانتقل إمام عاشور إلى الأهلي قادمًا من ميتلاند الدنماركي الذي تعاقد مع لاعب منتخب مصر من نادي الزمالك مقابل 3 مليون دولار.

إمام عاشور يرغب في العودة إلى الزمالك

وذكرت تقارير صحفية، أن إمام عاشور رحب في حديث ودي مع مقربين منه بالعودة إلى النادي الأبيض خاصة بعد تواجد مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب".

وأضافت التقارير أن لاعب الأهلي كان يريد العودة إلى الزمالك لكن القدرة المالية للنادي الأبيض وقفت عائقًا في وجه عودة نجم منتخب مصر إلى النادي الأبيض.

وقام مجلس إدارة النادي الأهلي، بزيارة مقر نادي الزمالك، تلبية لدعوة النادي الأبيض في مبادرة لتحسين وتوطيد العلاقات بين الناديين الأكبر في الشرق الأوسط.

