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أحمد جودة - القاهرة - طالب اتحاد لاعبي الدوري الأميركي لكرة القدم التوصل إلى حل سريع لإضراب الحكام، والذي أدى لاستبعادهم من إدارة المباريات واللجوء إلى حكام بدلاء.

"خطر هائل على سلامة وصحة اللاعبين" أزمة تهدد ميسي في الدوري الأمريكي

واعترض الحكام بسبب مطالبهم بأجور عادلة وظروف عمل آمنة، مما أدى إلى إضرابهم وسبب أزمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ومن المقرر أن المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الأميركي التي يشارك فيها إنتر ميامي بقيادة ميسي، سيديرها حكم بدلاء بعد الأزمة الأخيرة.

وقال اتحاد لاعبي الدوري الأميركي، في بيان: «يجب أن يتركز الاهتمام على المنافسة على أرض الملعب وليس الخلافات الخارجية، كما أن استخدام حكام بدلاء لن يؤثر على جودة ونتائج المباريات فقط، بل قد يشكل أيضًا خطرًا على سلامة وصحة اللاعبين".

كما طالب اتحاد اللاعبين جميع الأطراف الرجوع إلى طاولة المفاوضات، والعمل من أجل التوصل لاتفاقية عادلة ترضي جميع الأطراف.