نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جلسة جوميز مع الجزيري قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع اللاعب التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق، على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن الاستعدادات للقاء أبوسليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث المدير الفني مع اللاعب بشأن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة أبو سليم الليبي ضمن منافسات الكونفدرالية.

ومنح جوزيه جوميز اللاعب بعض التعليمات الفنية الخاصة من أجل تنفيذها في مران الجماعي اليوم.

موعد مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.