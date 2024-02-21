القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة بين الفريقين في إطار مواجهات إياب دور الـ 16 من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا، على ملعب الأول بارك في الرياض.

نتيجة مباراة الذهاب بين النصر والفيحاء بدوري الأبطال

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في ملعب فيصل بن فهد يوم الأربعاء الماضي، انتهت بفوز النصر على الفيحاء بهدف دون رد سجله قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق السعودي خلال هذا الموسم.

موعد مباراة النصر والفيحاء بدوري الأبطال

تقام مباراة النصر والفيحاء، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، في تمام الساعة 8 بتوقيت مصر، 9 بتوقيت السعودية، 10 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري الأبطال

وتذاع مباراة النصر والفيحاء عبر قنوات "beIN Sports AFC" و"Ssc الرياضية السعودية" و"الكأس القطرية".