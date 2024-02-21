لهذا السبب جوزيه جوميز يجمع بلاعبي الزمالك قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم قاليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعدادات للقاء أبوسليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.

لهذا السبب جوزيه جوميز يجمع بلاعبي الزمالك

ومن جانبه طالب المدير الفني للفريق من اللاعبين غلق ملف مباريات الدوري والتركيز في المدربان استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا في الكونفدرالية، وشرح جوزيه جوميز بعض الأمور الفنية للاعبين قبل انطلاق المران لتنفيذها في التدريب.



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس عقب خوض لقاء الإسماعيلي في الدوري.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

