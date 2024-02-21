نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. تشابي ألونسو المرشح الرئيسي لخلافة توخيل.. وباريس سان جيرمان يستهدف أوسيمين وليفربول مهتم بمدافع كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 21-02-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

ليفربول يستهدف ضم لاعب كريستال بالاس

يهتم ليفربول بمدافع كريستال بالاس الإنجليزي مارك جويهي البالغ من العمر 23 عامًا. (تلجراف)

تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن المرشح الرئيسي لخلافة توماس توخيل لدى إدارة بايرن ميونخ، النادي الألماني يضع أيضًا كل من زين الدين زيدان وأولي غونار سولشاير في قائمة الترشيحات (سكاي سبورت)

يستهدف باريس سان جيرمان مهاجم نابولي النيجيري فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 25 عامًا ومهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد البالغ من العمر 26 عامًا ولاعب خط وسط برشلونة الإسباني جافي البالغ من العمر 19 عامًا هذا الصيف. (الصن)

ولطالما حظي راشفورد بإعجاب باريس سان جيرمان ورئيس النادي ناصر الخليفي. (سكاي سبورت)

قال سيمون رولفس، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، إنه "متأكد" من أن المدرب تشابي ألونسو سيبقى في النادي على الرغم من اهتمام ليفربول وبايرن ميونيخ. (ميرور)

ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان على ضم نجم الدوري الإيطالي

يعد مانشستر يونايتد وليفربول من بين مجموعة من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز المهتمة بلاعب خط وسط أتالانتا إيدرسون، بينما يراقب أرسنال ونيوكاسل وتوتنهام أيضًا البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا. (لاجازيتا ديلو سبورت)

يوفنتوس أيضًا يحب إيدرسون، لكن عمالقة الدوري الإيطالي قرروا جعل التوقيع مع زميله في فريق أتالانتا تيون كوبمينيرز، 25 عامًا، هو أولويتهم وسيستهدفون ضم لاعب خط الوسط الهولندي هذا الصيف. (لاجازيتا ديلو سبورت)

يهتم مانشستر يونايتد بمدافع يوفنتوس البرازيلي جليسون بريمر البالغ من العمر 26 عامًا، والذي تقدر قيمته بـ 70 مليون يورو (59.8 مليون جنيه إسترليني). (كالتشيو ميركاتو)

قال توني خان، نائب رئيس فولهام، إن النادي سينظر في العروض "المنطقية" للاعب خط الوسط البرتغالي جواو بالينيا البالغ من العمر 28 عامًا. (الصن)

سيضطر برشلونة إلى بيع العديد من اللاعبين هذا الصيف في محاولة لخفض فاتورة رواتبهم بمقدار 57 مليون جنيه إسترليني. (الصن)

مانشستر يونايتد يرغب في ضم هاري كين

يفكر مانشستر يونايتد في إعادة اهتمامه بمهاجم بايرن ميونخ الإنجليزي هاري كين البالغ من العمر 30 عامًا ولاعب خط وسط برشلونة الهولندي فرينكي دي يونج البالغ من العمر 26 عامًا هذا الصيف. (انتقالات كرة القدم)

ومع ذلك، نفى دي يونج التقارير التي تفيد بأنه قد يغادر برشلونة في نهاية الموسم، ويقول إنه "غاضب" من الشائعات الكاذبة. (سكاي سبورت)

يستعد أستون فيلا لفتح المزايدة على لاعب خط وسط ريد بول سالزبورج أوسكار جلوخ بعرض قدره 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني)، لكن اللاعب الإسرائيلي البالغ من العمر 19 عامًا يتم تعقبه أيضًا من قبل مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول ونيوكاسل يونايتد وبرشلونة.. (سبورت)

يستكشف شيفيلد وينزداي وبولتون واندررز وبيتربورو يونايتد انتقالًا للاعب خط الوسط الجامايكي رافيل موريسون البالغ من العمر 31 عامًا، وهو وكيل مجاني بعد مغادرة فريق دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي. (Teamtalk)