نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد ينفتح على الانتقال للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إن لاعب وسط مانشستر يونايتد، كاسيميرو، قد انفتح بشدة على مغادرة النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نجم مانشستر يونايتد ينفتح على الانتقال للدوري السعودي

وفقًا لـ " ريليفو "، فإن البرازيلي ذو الخبرة يفكر بالفعل في مواصلة مسيرته في الدوري السعودي.

حيث أبدى النصر اهتمامه بكاسيميرو، بهدف جمعه مع كريستيانو رونالدو، بعد أن استمتع كلا اللاعبين سابقًا بالنجاح معًا في ريال مدريد.

من جانبه فإن كاسيميرو لا يشعر بالرضا في إنجلترا بسبب الإصابات والضغط المستمر من وسائل الإعلام.

وبعد المباراة الأخيرة ضد لوتون، واجه البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا انتقادات كبيرة لكاد أن يحصل على بطاقة حمراء في الشوط الأول، مما دفع المدرب لإشراك سكوت مكتوميناي بين الشوطين.

وخاض كاسيميرو، خلال الموسم الحالي، 17 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 4 أهداف وقدم 2 تمريرة حاسمة.

ويسري عقد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2026، بعد أن وصول من صفوف ريال مدريد في صيف 2022 مقابل 70 مليون يورو.

