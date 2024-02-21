بعثة مودرن فيوتشر تتجه إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه بعثة مودرن فيوتشر إلي جنوب إفريقيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض نادي مودرن فيوتشر مرانه الأول في جنوب إفريقيا مساء اليوم استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي.

يسعى تامر مصطفى المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر تحقيق الفوز على سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي والتأهل إلى دور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل مودرن فيوتشر مع نظيره المقاولون العرب بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت يونايتد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم في جنوب إفريقيا.