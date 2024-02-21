برشلونة الأعلى ربحا من مبيعات القمصان.. وليفربول يظهر في القائمة

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أحمد جودة - القاهرة - أظهر أحدث تقرير مالي سنوي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن نادي برشلونة قائمة الأندية الكبرى على المستوى العالمي في بيع قمصان الفريق والسلع الخاصة بالنادي.

برشلونة الأعلى ربحا من مبيعات القمصان

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية تصدر نادي برشلونة قائمة مبيعات القمصان والسلع، إذ جني 179 مليون يورو أي أكثر بـ 24 مليون يورو من منافسه اللدود ريال مدريد، الذي ربح 155 مليونًا.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه في التصنيف الذي أعلن عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لم يظهر أي ناد آخر في الدوري الإسباني آخر، كما أنه لا يوجد الفائز الحالي بالثلاثية، مانشستر سيتي، وهو الأمر الذي يظهر قاعدته الجماهيرية الصغيرة.

وشملت القائمة الأندية الثمانية الأخرى، وهم بايرن وليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وأرسنال وتشيلسي ويوفنتوس وتوتنهام.