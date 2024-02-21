نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق لوتون تاون اليوم في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أنفيلد.
ويتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد لوتون تاون في المركز 18 برصيد 20 نقطة.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولوتون تاون
ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لوتون تاون مساء اليوم:-
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansa