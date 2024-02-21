نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العالمية عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق لوتون تاون اليوم في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أنفيلد.

ويتواجد ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد لوتون تاون في المركز 18 برصيد 20 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولوتون تاون

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة ليفربول أمام نظيره فريق لوتون تاون مساء اليوم:-

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region

التردد: 11109 عمودي

معدل الترميز: 3407

القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV

التردد: 11174 عمودي

معدل الترميز: 28800

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Italia 1

التردد: 11371 أفقي

معدل الترميز: 29900

القمر: Hot Bird

قناة Rah-e-Farda

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Afghansa