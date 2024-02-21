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أحمد جودة - القاهرة - علق مدافع باير ليفركوزن جيريمي فريمبونج على الشائعات المتعلقة بانتقال محتمل إلى ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

فريمبونج يفتح الباب أمام الانتقال لليفربول

وألمح الظهير الأيمن الهولندي إلى رغبته في مواصلة مسيرته في نادي ميرسيسايد، على الرغم من ارتباطه بأندية تشيلسي، إنتر ميلان، بالإضافة إلى ريال مدريد في وقت سابق.

وعن سؤاله عن الانتقال لليفربول قال :" نادي عظيم، له تاريخ؛ سيكون ذلك رائعًا. من يدري ما سيأتي به المستقبل."

وخاض فريمبونج 28 مباراة مع باير ليفركوزن في الموسم الحالي، وسجل تسعة أهداف وقدم عشرة تمريرات حاسمة.

وأفيد سابقًا أن مانشستر يونايتد وأرسنال مهتمان أيضًا بالظهير، ومع ذلك قد فضل اللاعب البقاء مع باير ليفركوزن، خاصة في ظل الصراع على البوندسليجا هذا الموسم.

ويحتل ليفربول حاليا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتصدر باير ليفركوزن الدوري الألماني بثقة، بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونخ.