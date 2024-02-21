جونيا إيتو يطالب بتعويض مالي من النساء اللاتي اتهموه بالعنف الجنسي

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى لاعب كرة القدم الياباني جونيا إيتو للحصول على تعويض مالي من النساء اللاتي اتهموه بالعنف الجنسي، حسبما ذكرت صحيفة " التايمز " اليابانية.

جونيا إيتو يطالب بتعويض مالي

ورفع فريق اللاعب دعوى قضائية وطالب بمبلغ 1.2 مليون يورو (202 مليون ين) من النساء اللاتي اتهموه.

حياتي يدعي إيتو أن امرأتين وجهتا اتهامات كاذبة من خلال تقديم شكوى جنائية إلى الشرطة، ونتيجة لذلك، أنهى الرعاة العقود مع اللاعب، مما أدى إلى خسائر مالية لإيتو.

وقال أحد محامي إيتو: "ما فعلته السيدات كان خبيثًا للغاية، حيث تقدمن بشكوى خلال كأس آسيا لعرقلة إيتو".

جدير بالذكر أن جونيا إيتو، لاعب المنتخب الياباني، قرر الرحيل عن المنتخب، وجاء هذا القرار بعد اتهامه بالعنف الجنسي، ولذلك قرر اللاعب الرحيل عن المنتخب خلال بطولة كأس آسيا.

وفي العام الماضي، اتهمت امرأتان جونيا إيتو بإخضاعهما للعنف الجنسي، وفي يونيو 2023، وبعد مباراة للمنتخب الياباني ضد بيرو في أحد فنادق أوساكا، مارس علاقات جنسية مع نساء في حالة سكر.