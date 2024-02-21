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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أسيا 2024

مواجه عربية بين النصر والفيحاء في دوري أبطال أسيا.. يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أسيا 2024..يخوض نادي النصر السعودي اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، مواجهة قوية أمام نظيره الفيحاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023/24.

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النصر يبحث عن مواصلة انتصاراته الآسيوية أمام الفيحاء

يدخل النصر المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على ضمك بهدفين لهدف في الدوري السعودي، كما حقق فوزًا هامًا على الدحيل القطري في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويعول النصر على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم الفريق وتحقيق الفوز، خاصةً بعد تألقه في المباريات الأخيرة.

على الجانب الآخر، يسعى الفيحاء لتقديم أداء مميز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

وتُعد هذه المباراة بمثابة تحدٍ كبير للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في البطولة الآسيوية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين، خاصةً مع وجود لاعبين مميزين في صفوفهما.

وستقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل على الهواء مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية.

وتُتوقع مواجهةٌ مثيرةٌ ومُنتظرة بين الفريقين، وسط رغبةٍ عارمةٍ من جماهير النصر لكتابة تاريخٍ جديدٍ في دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

تُنقل مباراة النصر والفيحاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا عبر العديد من القنوات العربية والعالمية، وإليك قائمة بأبرزها:

قنوات بي إن سبورتس: هي الناقل الحصري لدوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف تُنقل المباراة على قنوات beIN Sports AFC HD 1 وbeIN Sports HD 3.

هي الناقل الحصري لدوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف تُنقل المباراة على قنوات beIN Sports AFC HD 1 وbeIN Sports HD 3. قناة أبو ظبي الرياضية: تُنقل المباراة على قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 HD.

تُنقل المباراة على قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 HD. قناة الكأس القطرية: تُنقل المباراة على قناة Alkass Nine HD.

تُنقل المباراة على قناة Alkass Nine HD. منصة TOD: تُنقل المباراة على منصة TOD.

تُنقل المباراة على منصة TOD. منصة شاهد: تُنقل المباراة على منصة شاهد.

جدول ترددات القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

قناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN Sports AFC HD 1 عربسات بدر 6 12054 أفقي 27500 beIN Sports HD 3 عربسات بدر 6 12054 أفقي 27500 Abu Dhabi Sports Asia 1 HD ياه سات 1A 11938 عمودي 27500 Alkass Nine HD سهيل 2 12684 عمودي 27500 TOD - - - - شاهد - - - -

المعلقون على مباراة النصر والفيحاء

بلال علام: سيعلق على المباراة على قناة Abu Dhabi Sports Asia 1.

سيعلق على المباراة على قناة Abu Dhabi Sports Asia 1. حسن العيدروس: سيعلق على المباراة على قناة beIN Sports AFC HD.

سيعلق على المباراة على قناة beIN Sports AFC HD. سمير المعيرفي: سيعلق على المباراة على قناة Alkass Nine HD.

تشكيل النصر ضد الفيحاء في اسيا

ومن المتوقع أن يكون تشكيل النصر ضد الفيحاء في اسيا كالتالي:



حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: سلطان الغنام- عبدالإله العمري- إيميريك لابورت- عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبدالله الخيبري- مارسيلو بروزوفيتش- أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أيمن يحيى- أندرسون تاليسكا- كريستيانو رونالدو