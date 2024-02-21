نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحتفل بجمال علام عقب فوزه برئاسة اتحاد شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل العاملون بالاتحاد المصري لكرة القدم بجمال علام رئيس الاتحاد، عقب فوزه برئاسة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وفاز علام برئاسة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، في الانتخابات التي أجريت بالأراضي التونسية، على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال إفريقيا.

ويأتي ذلك عقب نجاحه في انتخابات اتحاد شمال إفريقيا الماضية على منصب رئيس الاتحاد شمال إفريقيا.

يتولي جمال علام أيضاً رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم حتي انتهاء أولمبياد باريس القادمة والذي تنطلق في الصيف القادم.

وتقام انتخابات اتحاد شمال إفريقيا القادمة عقب انتهاء المدة الحالية و الذي يتولي رئاسة الاتحاد جمال علام.

سيراميكا يحتفي بالتوأم حسام و إبراهيم حسن لتولي تدريب منتخب مصر

احتفي نادي سيراميكا بالتوأم حسام و إبراهيم حسن لتولي قيادة منتخب مصر، وذلك على هامش مباراة سيراميكا و الجونة المقامة حاليا بإستاد المقاولون في الجولة 13 للدوري.

و أهدي مسئولو سيراميكا قميص النادي يحمل إسم حسام و إبراهيم حسن.