سيراميكا كليوباترا يستعيد رجب نبيل أمام بلدية المحلة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعيد نادي سيراميكا كليوباترا رجب نبيل لاعب الفريق أمام بلدية المحلة في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري نايل.

ويأتي ذلك عقب انتهاء إيقافه بسبب حصوله على الإنذار الثالث وغيابه عن مباراة الجونة الماضية في دوري نايل.

يواصل نادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة في دوري نايل.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة بلدية المحلة ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ستاد غزل المحلة.

