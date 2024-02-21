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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أن لاعب وسط الفريق، كيفن دي بروين، يعاني من "مشكلات في عضلة الفخذ الخلفية" حرمته من المشاركة أمام برينتفورد أمس في "البريميير ليغ" في المباراة.

وجلس دي بروين على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي انتهت لصالح السيتيزنس بهدف دون رد لإرلينغ هالاند مستغلًا خطأ دفاعيًا في الشوط الثاني.

وقال جوارديولا "لم نتمكن من الدفع بكيفن لأنه يعاني من مشكلات في عضلة الفخذ الخلفية ولم أكن أرغب في المخاطرة".

جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة دي بروين

وتعرض دي بروين (32 عامًا) لإصابة خطرة في أغسطس الماضي خلال مشاركته في الدرع الخيرية وظل بعيدًا عن الملاعب لنحو خمسة أشهر عقب خضوعه لجراحة.

وأضاف المدرب الإسباني "إنه بخير، أجلسناه فقط بداعي الحذر لأنه لم يكن في حالة بدنية كاملة. فبعد خمسة أشهر من الغياب، لكن لم نرغب في أن نتخذ أي مخاطرة".

وسيعود مان سيتي للعب في "البريميير ليغ" السبت المقبل أمام بورنموث، قبل أن يخوض الجولة الخامسة من كأس الاتحاد أمام لوتون تاون.