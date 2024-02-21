نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزن عارم في الوسط التحكيمي العربي بعد استشهاد محمد خطاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد محمد خطاب الحكم المساعد الفلسطيني، اليوم بجانب زوجته وأولاده وذلك ضمن الاعتداءات التي تتعرض لها غزة من جانب الكيان الصهيوني.

ولاقى استشهاد الحكم الفلسطيني حزن عارم في الوسط العربي التحكيمي.

وطالب بعض الحكام بموقف من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم من باب احترام الشعار الذي يوضع على الأطقم التحكيمية وكون الاتحاد هو واضع القوانين التي تحكيم أي رياضي.



حزن وفقدان للرياضين

وبات الأحداث الأخيرة التي تتعرض لها غزة، تودي بحياة الالاف من المدنيين والرياضيين في فلسطين.

ولم يكن فقط الأشخاص الذين ذهبوا ضحية هذا العدوان بل دمرت العديد من المباني الرياضية بعد القصف الشديد منذ السابع من اكتوبر الماضي.