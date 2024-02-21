بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا يلا شوت اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة قوية في دوري أبطال آسيا، حيث يلتقي فريق النصر مع الفيحاء في استاد الأول بارك، في مباراة دور الـ 16 إياب من دوري أبطال آسيا.

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موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم

تقام مباراة النصر والفيحاء، في دوري أبطال آسيا، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، على استاد الأول بارك

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة

الثامنة بتوقيت القاهرة.

التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

تُنقل فعاليات دوري أبطال آسيا بصورة حصرية عبر شبكة قنوات SSC SPORT، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا عبر قناة.

Ssc sport 1 HD Ssc sport 1 HD beIN sports AFC الكأس 10 أبوظبي الرياضية آسيا 1

رابط مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء | من هنــــا

معلق مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

يتولى مهمة التعليق على مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا، كُلًا من:

Ssc sport 1 HD فهد العتيبي Ssc sport 1 HD محمد حسين beIN sports AFC أحمد البلوشي الكأس 10 منتصر الأزهري أبوظبي الرياضية آسيا 1 أحمد حامد

تردد القنوات الناقلة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا

تردد beIN Sports على نايل سات تردد قناة beIN Sport على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قنوات SSC السعودية

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

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تردد قناة ssc على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12380.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

البث المباشر لـ مباراة النصر والفيحاء لحظة بلحظة



تشكيل النصر المتوقع ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى وليد عبدالله. خط الدفاع علي لاجامي – إيمريك لابورت – عبدالإله العمري – عزيز بيهيتش. خط الوسط أوتافيو مونتيرو – عبدالله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش. خط الهجوم أيمن يحيى – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو.

رابط مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء | من هنــــا

تشكيل الفيحاء المتوقع أمام النصر في دوري أبطال آسيا