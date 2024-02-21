مشاهدة مباراة النصر وألفيحاء يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة النصر وألفيحاء يلا شوت بث مباشر

منافسة آسيوية سعودية بين Al Nassr - Al Fayha اليوم، مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا، ستقام مباراة قوية بين نادي النصر ونادي الفيحاء في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2024 في ملعب الأول بارك.

في مباراة ذهاب ثمن النهائي، فاز النصر بهدفٍ نظيف سجله النجم كريستيانو رونالدو، وبالتالي، يدخل الفريقان مباراة الإياب بفرصٍ متساوية للتأهل، حيث يحتاج كلٌ منهما إما للتعادل أو الفوز، بينما يحتاج الفيحاء إلى الفوز للتأهل ومواجهة الفائز من مباراة العين وناساف كارشي.

تمكن النصر، الملقب بـ "فارس نجد"، من التأهل إلى دور الـ 16 بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الخامسة في المرحلة السابقة من البطولة. وسيلتقي في الدور الحالي مع الفيحاء، الذي حل وصيفًا في المجموعة الأولى.

ستكون هذه المباراة من المباريات المثيرة والمهمة، حيث يسعى الفريقان للتأهل إلى مرحلة الربع النهائي والاستمرار في المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024؟

تقدم لكم “دوت الخليج” مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر يلا شوت في إطار بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2023، سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء بنظيره في نادي النصر في مباراة الإياب من دور الستة عشر. ستقام المباراة على ملعب الأول بارك، الذي يعتبر معقلًا لفريق النصر.

بث مباشر مباراة النصر والفيحاء يلا شوت

موعد انطلاق المباراة سيكون في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، أما في المغرب العربي، فسيكون موعد المباراة في الساعة السادسة مساءً.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء اليوم في أبطال آسيا 2024؟

يمكنك متابعة بث مباشر مباراة النصر والفيحاء تويتر في دوري أبطال آسيا عبر عدة قنوات بث مختلفة. ستكون المباراة متاحة للمشاهدة على قناة "SSC 1" السعودية، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت آسيا.

أيضًا، إذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة من خلال قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1، يمكنك الاشتراك في باقة آسيا الحصرية على تطبيق STARZPLAY. ستتمكن من مشاهدة المباراة مباشرة على التطبيق بجودة عالية.

تردد القنوات الناقلة:

قناة BeIN AFC HD سهيل سات قناة SSC 1 بدر سات قناة أبوظبي آسيا 1 سهيل سات التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3 التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

أين يمكنني مشاهدة مباراة النصر والفيحاء اليوم في آسيا؟

ستتاح لك فرصة متابعة بث مباشر مباراة النصر والفيحاء يوتيوب ومباريات كأس الاتحاد الآسيوي عبر عدة منصات وتطبيقات مختلفة للقنوات الرياضية، بالنسبة للمباراة المذكورة، يمكنك مشاهدتها عبر تطبيق TOD الذي يتبع قنوات بي إن سبورتس، يعمل هذا التطبيق على أساس الاشتراك وليس مجانيًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون المباراة متاحة أيضًا على تطبيق Shahid VIP الذي يقدم باقة رياضية. يتيح لك هذا التطبيق مشاهدة المباراة بفضل نقل قنوات SSC السعودية الرياضية.

تشكيلة مباراة النصر والفيحاء اليوم في دوري أبطال آسيا

تتوقع التقارير الإعلامية السعودية غياب اللاعب البرازيلي تاليسكا عن المباراة المقبلة، كما أكد المدرب البرتغالي لويس كاسترو على التشكيلة التي ستشارك في هذه المواجهة، وتتضمن اللاعبين التالين: البرتغاليان رونالدو وأوتافيو، إلى جانب الوافد الجديد الأسترالي عزيز بيهتيش، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني.

أولًا: تشكيل النصر

حارس المرمى: راغد النجار

رباعي الدفاع: عزيز بيهيتش - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خط الوسط الدفاعي: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري

الوسط الهجومي: أيمن يحيى - أوتافيو - أندرسون تاليسكا

قلب الهجوم: كريستيانو رونالدو

ثانيًا: تشكيل ألفيحاء

حارس المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش

ثلاثي الدفاعي: حسين الشويش - سامي الخيبري - مختار الرشيدي

مربع الوسط: نواف الحارثي - عبد الرحمن السفيري - راكان الكعبي - محمد البقعاوي

مثلث الهجوم: فاشيون ساكالا - أنتوني نواكايمي - سلطان مندش

النصر ضد ألفيحاء.. مواجهة سهلة أم صعبة؟!

يواجه فريق النصر تحديًا نظريًا سهلًا في المباراة المقبلة، حيث يتطلع إلى استغلال ميزة الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتأكيد تأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال. يأتي ذلك بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدفٍ نظيفٍ سجله كريستيانو رونالدو.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر يلا شوت

من ناحية أخرى، يتواجه الفيحاء بتحدي صعب أمام النصر، يحمل الفريق آمالًا في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

إن تأهل الفيحاء إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه يعكس تفوقه ويضعه ضمن أفضل الأندية التي حققت المركز الثالث في مرحلة المجموعات.

هذه المواجهة ستثير حماس الجماهير وتوفر فرصة للفريقين لتحقيق طموحاتهم في البطولة الآسيوية، حيث يسعى النصر للتأكيد على تفوقه، بينما يتطلع الفيحاء للمفاجأة وتحقيق النجاح في هذه المرحلة المهمة.

النصر ضد الفيحاء.. حرب التصريحات

في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أعرب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر، عن تفاؤله قائلًا: "فريقي سيحتفل بالتأهل في مباراة الأربعاء". وأكد كاسترو أن النصر جاهز لتحقيق الفوز وأنه يمتلك الخبرة الكافية لتجاوز هذه المرحلة.

لكن تصريحات كاسترو لم تمر دون رد فعل من المدرب الصربي فوك رازوفيتش، مدرب فريق الفيحاء، الذي رد قائلًا: "فريقي قادر على تخطي عقبة النصر".

وأضاف أنه لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، وأن فريقه لديه القدرة على تحقيق أي شيء، ووعد الجماهير بأن الفيحاء سيظهر بشكل مختلف في مباراتهم ضد النصر.

واختتم بالقول: "النصر لديه لاعبون رائعون، ونحن أيضًا، لذا أعتقد أننا قادرون على تحقيق الفوز".

يجدر بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الفيحاء انتهت بفوز النصر بنتيجة 1-0.