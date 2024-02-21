نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تفاصيل إصابة دي بروين مع السيتي.. الزمالك يفقد نداي أمام أبوسليم وتوخيل يرحل عن بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 21-2-2024 في السطور التالية:

تفاصيل إصابة دي بروين مع السيتي

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، أن لاعب وسط الفريق، كيفن دي بروين، يعاني من "مشكلات في عضلة الفخذ الخلفية" حرمته من المشاركة أمام برينتفورد أمس في "البريميير ليغ" في المباراة.

وجلس دي بروين على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي انتهت لصالح السيتيزنس بهدف دون رد لإرلينغ هالاند مستغلًا خطأ دفاعيًا في الشوط الثاني.

وقال جوارديولا "لم نتمكن من الدفع بكيفن لأنه يعاني من مشكلات في عضلة الفخذ الخلفية ولم أكن أرغب في المخاطرة".

الزمالك يفقد نداي أمام أبوسليم

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق بمزق في العضلة الضامة، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن إبراهيما نداي بدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

توخيل يرحل عن بايرن ميونيخ

قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء العلاقة بينهما، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى نهاية الموسم المقبل، ليرحل في نهاية موسم 2023-2024.

وسيفترق بايرن ميونيخ ومدربه توماس توخيل في نهاية الموسم، ويأتي هذا القرار بعد خسارة فريق المدرب البالغ من العمر 50 عامًا 3-2 أمام بوخوم في الدوري الألماني يوم الأحد.

ويتأخر بايرن، الذي فاز بلقب الدوري 11 على التوالي، بثماني نقاط عن باير ليفركوزن وخسر 3-صفر أمام متصدر الدوري باير ليفركوزن في وقت سابق من هذا الشهر.