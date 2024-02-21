نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يفوز على بلدية المحلة في دوري الجمهورية مواليد 2003 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2003 على بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعبه بالإسماعيلية في إطار مواجهات المرحلة الثانية من بطولة دوري الجمهورية

أحرز أهداف الإسماعيلي عمرو سعيد ومحمد الشوايشي وأحمد أيمن من ركلة جزاء.

بادر الإسماعيلي بالتسجيل عن طريق عمرو سعيد ثم واصل الإسماعيلي هجومه وسدد محمد إيهاب ركلة حرة مباشرة لكن اصطدمت في القائم وقبل نهاية الشوط نجح بلدية المحلة في إحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وفي الشوط الثاني ضغط الإسماعيلي وسيطر على مجريات الأمور وأضاع أكثر من فرصة محققة حتى نجح محمد الشوايشي في إحراز الهدف الثاني وفي الوقت بدل الضائع ينجح محمد عبد ربه في الحصول على ركلة ليسددها أحمد أيمن لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عبدالله جمال

خط الدفاع: حسن منصور وأحمد أيمن وحمادة صلاح ومحمد إيهاب

خط الوسط: أمير الورداني ومحمد ربيع ومحمد خطاري وعبد الرحمن ميمي وعمرو سعيد

خط الهجوم: محمد الشوايشي

و شارك من البدلاء محمد عبد المنعم وعبد الفتاح أسامة ومحمد عبد ربه وعبده طارق بدلا من عبد الرحمن ميمي ومحمد خطاري ومحمد الشوايشي محمد ربيع

يقود الفريق جهاز مكون من

أحمد الجمل مدير فني وسيد إبراهيم مدرب عام وأحمد عبده مدرب حراس مرمى وحبيب لبيب أخصائي علاج طبيعي ومحمد صالح إداري

