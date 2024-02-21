بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت اليوم في دوري آبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت

جولة آسيوية بين Al Nasr vs Al Fayhaa اليوم، مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري آبطال آسيا،، ويستعد فريق النصر السعودي بكل قوة لمواجهة الفيحاء في إطار مباراة الذهاب من دور الثمانية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2024. وتأتي هذه المواجهة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، حيث يسعى النصر لتحقيق الفوز وتأمين موقعه في الدور المقبل من البطولة.

في مباراة الذهاب، نجح النصر في تحقيق الفوز بهدفٍ دون رد، وقد كان الهدف الوحيد من توقيع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر إضافة قوية لصفوف النصر وقدّم أداءً مميزًا في المباراة.

ويدخل النصر المباراة القادمة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي على الفتح بنتيجة 2-1، حيث استطاع رفع رصيده إلى 49 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب، ومواصلًا مطاردة الهلال المتصدر.

ويأتي هذا التأهل لدور الثمانية بعد أداء مميز للنصر في دور المجموعات، حيث تصدّر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، بينما تأهل الفيحاء في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

تجمع مباراة النصر والفيحاء الكثير من التشويق والحماس، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة. ومن المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة وممتعة لعشاق كرة القدم، وستشهد منافسة قوية بين الفريقين على أرض الملعب في سبيل تحقيق النتيجة الإيجابية.

بالتوقيت.. متى موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024؟

تستعد جماهير كرة القدم السعودية لمتابعة مباراة مثيرة بين النصر والفيحاء، والتي ستقام في مساء يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير/ شباط 2024، على أرضية ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ويعد هذا اللقاء جزءًا من منافسات دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا 2024، ويأتي بعد فوز النصر في مباراة الذهاب على الفيحاء بهدف نظيف سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويدخل النصر المواجهة متحمسًا ومدعومًا بانتصاره الأخير على الفتح في الدوري السعودي، حيث حقق فوزًا مهمًا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، ويواصل المطاردة المثيرة للهلال المتصدر، ومن ناحية أخرى، يأتي الفيحاء إلى هذه المواجهة بعد تأهله كوصيف في مجموعته في دور المجموعات برصيد 9 نقاط، ويسعى لتقديم أداء قوي وإحراز نتيجة إيجابية تمهد له للتأهل إلى الدور المقبل.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والفيحاء يلا شوت

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وتأهله إلى الدور القادم من البطولة القارية. وسيكون للمشجعين السعوديين فرصة لمتابعة اللقاء مباشرة عبر القنوات الرياضية المحلية بتعليق صوتي مميز، مما يزيد من حماسهم وتشجيعهم لفرقهم المحلية في هذا الصراع الكروي الشيق.

استقبل.. ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024؟

يمكن لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية والإمارات ومن جميع أنحاء المنطقة العربية متابعة مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا عبر مجموعة متنوعة من القنوات الرياضية المحلية والعالمية المتخصصة في نقل الأحداث الرياضية الكبرى.

في المملكة العربية السعودية، يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر قناة SSC HD1 التي تقدم تغطية مميزة للأحداث الرياضية في المملكة، وستقدم تغطية مباشرة وشاملة لمباراة النصر والفيحاء، وأما في دولة الإمارات، فسيتم نقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الآسيوية 1، التي تقدم تغطية متميزة للأحداث الكروية الآسيوية والعالمية، وستبث المباراة مباشرة وبجودة عالية لجماهير الكرة الإماراتية.

أما خارج الإمارات والسعودية، فستكون المباراة متاحة عبر قناة beIN Sports AFC 1 HD، والتي تُعد واحدة من القنوات الرياضية الرائدة في المنطقة العربية وتقدم تغطية شاملة لمباريات دوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات القارية والعالمية.

من خلال هذه القنوات المتخصصة، يمكن للمشجعين في جميع أنحاء العالم العربي متابعة كل تفاصيل وأحداث مباراة النصر والفيحاء بكل راحة ومتعة، والتشجيع على فرقهم المحلية في رحلتها نحو تحقيق النجاح والتألق في المنافسات القارية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024

قناة BeIN AFC HD عبر سهيل سات قناة BeIN AFC HD عبر يوتيل سات التردد: 10810 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3 التردد: 12245 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قنوات أخري تبث مباراة النصر والفيحاء؟

قناة SSC 1 HD عبر بدر سات قناة الكأس 9 HD عبر سهيل سات التردد: 12380 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 3/4 التردد: 11919 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 3/4

كيف تشاهد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

من معلق مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا 2024؟

يوفر قناة SSC السعودية للمشاهدين خيارين للتعليق على مباراة النصر والفيحاء، حيث يمكنهم الاختيار بين التعليق بصوت المعلق فهد العتيبي أو بصوت المعلق محمد حسين أضرضور، وهما من بين أبرز المعلقين الرياضيين في المملكة العربية السعودية ويتميز كل منهما بأسلوبه الفريد والمميز في التعليق الرياضي.

بالنسبة لقناة أبوظبي الرياضية، سيكون المعلق أحمد الحامد هو الذي سيقوم بتوجيه التعليق على هذه المواجهة الهامة، حيث يتمتع الحامد بخبرة واسعة في مجال التعليق الرياضي ويتميز بأسلوبه الشيق والممتع في نقل الأحداث الرياضية للمشاهدين.

أما عبر قناة بي إن سبورتس، فسيقوم المعلق أحمد البلوشي بتوجيه التعليق على هذه المباراة، والذي يعتبر من أبرز المعلقين في الشرق الأوسط ويتميز بأسلوبه الممتع والملموس في نقل التفاصيل الرياضية بطريقة مثيرة للاهتمام والاستمتاع.

بفضل هذه الكفاءات الإعلامية البارزة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة وشيقة لمباراة النصر والفيحاء من خلال تعليقات محترفة ومتميزة تضيف قيمة إلى تجربة المشاهدة.

فهد العتيبي بث مباشر

تشكيلة النصر المتوقعة لمواجهة الفيحاء اليوم

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: عزيز بيهيتش - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو- أندرسون تاليسكا

تشكيلة الفيحاء المتوقعة لمواجهة النصر اليوم

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش

خط الدفاع: نواف الحارثي - حسين الشويش - سامي الخيبري - مختار الرشيدي - محمد البقعاوي

خط الوسط: هنري أونيكورو - عبد الرحمن السفيري - سعود زيدان - سلطان مندش

خط الهجوم: فاشيون ساكالا

النصر ضد الفيحاء.. صراع العبور الآسيوي

يتجه الأنظار نحو ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، حيث ستشهد إحدى المواجهات الحاسمة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 بين فريقي النصر والفيحاء. ستُلعب المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي في هذه المسابقة الهامة.

في مباراة الذهاب التي أُقيمت على أرضية ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، استطاع النصر تحقيق الفوز بهدف دون رد، حيث سجل الهدف الوحيد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مما جعله يحتل موقعًا مريحًا قبل مباراة الإياب على أرضه.

بتأهله للدور ثمن النهائي كونه المتصدر في المجموعة الخامسة، يدخل النصر هذه المواجهة بثقة عالية، حيث يمتلك الفريق خبرة كبيرة في المنافسات القارية ويسعى جاهدًا لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ فترة. بقيادة الأسطورة رونالدو، يتطلع الفريق لتعزيز تألقه وحصد النقاط الثلاث للتأهل بسهولة إلى الدور التالي.

من جانبه، يسعى فريق الفيحاء إلى تحقيق الريمونتادا وقلب الطاولة على النصر بعد الخسارة في مباراة الذهاب. يعتمد الفريق على قوة هجومه ومهارة لاعبيه مثل فاشيون ساكالا وأنتوني نواكايمي وسلطان مندش، الذين يتمتعون بقدرات هجومية مميزة قد تسهم في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز.

بالنظر إلى مجريات المباراة السابقة وتقدم النصر فيها، يعول الفريق على الحفاظ على الأداء القوي والتركيز لتحقيق الفوز أو على الأقل إبقاء التفوق وضمان التأهل للدور المقبل. في المقابل، يسعى الفيحاء للعودة بقوة وتحقيق الفوز بهدفين على الأقل للتأهل، مما يضمن أجواءً من التنافس الشديد والإثارة خلال هذه المواجهة المهمة.