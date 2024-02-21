نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اتحاد جدة أمام نافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحادجدة السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نافباخور نامانجان الأوزبكستاني، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2024.

موعد مباراة الاتحاد ضد نافباخور نامانجان

يلتقى العميد مع ضيفه نافباخور الأوزبكي، مساء، غدًا، الخميس الموافق 22 فبراير 2024 على ملعب "الجوهرة المشعة"، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

نتيجة مباراة الاتحاد ضد نافباخور نامانجان

وكانت مباراة الذهاب بين الاتحاد السعودي ونافباخور الأوزبكي قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "مركزي" معقل الفريق الأوزبكستاني.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام نافباخور نامانجان

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعد الموسى، أحمد حجازي، عمر هوساوي، حسن كادش.

خط الوسط: كانتي، فيصل الغامدي، أحمد الغامدي

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله، رومارينيو

وتنقل مباراة الاتحاد ونافباخور في دوري أبطال آسيا 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية، والسعودية الرياضية SSC، وأبو ظبي آسيا الرياضية.

