نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد رياض محرز.. أرقام قياسية ولقب قاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يوافق اليوم عيد ميلاد رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق وأهلي جدة الحالي، والذي كتب العديد من الأرقام القياسية في الملاعب الانجليزية.

وفي عيد ميلاده 33 نستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز أرقام الجزائري، في الملاعب الانجليزية والعربية وأيضا البطولة القارية مع منتخب الجزائر.

عدد المباريات

خاض محرز خلال مسيرته في الملاعب 559 مباراة سواء مع الأندية أو المنتخبات.

سجل فيهم 176 هدفا وقدم 157 تمريرة حاسمة.

اكتساح للبطولات العالمية

اكتسح رياض محرز خلال فترة تواجده مع مانشستر سيتي، كافة البطولات العالمية والمحلية، فحصد دوري ابطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، وكأس الرابطة الانجليزية 3 مرات.

كما حصد الدوري الانجليزي 5 مرات، وكأس الاتحاد الانجليزي مرتين، وأخيرا الدرع الخيرية مرتين.

أمم افريقيا

وكتب محرز في تاريخه لقبا وحيدا مع منتخب الجزائر وهو كأس الأمم الافريقية عام 2019 أمام السنغال.



ورفض محرز الاعتزال الدولي بعد المسيرة المخيبة في أمم افريقيا ليكون عينه على لقب أمم افريقيا 2025.