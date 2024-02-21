نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وألفيحاء يلا شوت في عودة أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وألفيحاء يلا شوت

جولة آسيوية مع Al Nassr vs Al Fayhaa اليوم، مشاهدة مباراة النصر وألفيحاء يلا شوت بث مباشر اليوم في عودة دور الـ 16 دوري أبطال آسيا، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، يستضيف النصر السعودي فريق الفيحاء السعودي اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 ويعود بقوة هذا الموسم بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يتطلع فريق النصر لمواصلة مسيرته نحو النهائي والسعي للفوز بلقبه الأول في بطولة دوري أبطال آسيا. ويُعتبر النهائي الذي خسره في عام 1995 أمام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي أفضل نتيجة تاريخية للفريق في البطولة.

في مباراة الذهاب، تمكن النصر من تحقيق الفوز بهدف نظيف على الفيحاء في ملعبهم، حيث سجل كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد وساهم أيضًا في الفوز الأخير 2-1 على الفتح في الدوري من خلال تسجيله الهدف الأول.

ويعاني النصر من غياب عدد من اللاعبين المهمين، بما في ذلك عبد الرحمن غريب والحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، وراغد النجار وسلطان الغنام بسبب الإصابة، مما يضع المدرب البرتغالي لويس كاسترو في وضع صعب قبل مواجهة الفيحاء، خاصة في مركز حراسة المرمى.

وقبل مباراة اليوم في دوري أبطال آسيا، يتفوق النصر تاريخيًا على الفيحاء، حيث فاز في 7 مباريات من أصل 12 مباراة جمعتهما، وتعادلا في 4 مباريات، ولم يتعرض للهزيمة سوى في مباراة واحدة أمامه.

ما موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم في عودة أبطال آسيا 2024؟

يحتضن ملعب الأول بارك في مدينة الرياض مواجهة بين فريقي النصر والفيحاء في مساء يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير/شباط 2024.

مشاهدة مباراة النصر والفيحاء بث مباشر يوتيوب

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، والثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء اليوم في أبطال آسيا؟

ستكون مباراة النصر والفيحاء منقولة داخل السعودية عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

أما في قطر وبقية المناطق العربية، فستكون المباراة مذاعة عبر قناة beIN Sports AFC HD، وقناة ALKass Nine HD.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

SSC HD 1.

Abu Dhabi Sports Asia 1.

beIN Sports AFC 1 HD.

تردد القنوات الناقلة:

تردد beIN Sports AFC نايل سات تردد beIN Sports AFC سهيل سات تردد SSC1 عرب سات التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3. التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3. التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

كيفية مشاهدة بث مباشر مباراة النصر ضد الفيحاء في أبطال آسيا؟

تتوفر لك أكثر من طريقة لمشاهدة بث مباشر لمباراة النصر والفيحاء في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2024، وتختلف الطرق المتاحة حسب البلد الذي تتابع منه المباراة.

إذا كنت في المملكة العربية السعودية، يمكنك مشاهدة المباراة عبر باقة قنوات الرياضية على منصة شاهد. أما إذا كنت في الإمارات، فستتمكن من مشاهدة اللقاء على منصة STARZPLAY.

فيما يتعلق ببقية الدول العربية، سيكون بث المباراة متاحًا عبر تطبيق TOD، الذي يضم جميع قنوات بي إن سبورت.

معلقي مباراة النصر والفيحاء اليوم

القناة المعلق SSC فهد العتيبي - محمد حسين أضرضور بي إن سبورتس أحمد البلوشي أبوظبي الرياضية أحمد الحامد

تشكيلة النصر المتوقعة لمواجهة الفيحاء اليوم

حراسة المرمى راغد النجار خط الدفاع عزيز بيهيتش - إيميريك لابورت - عبد الإله العمري - نواف بوشل خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو خط الهجوم ساديو ماني - كريستيانو رونالدو- أندرسون تاليسكا

تشكيلة الفيحاء المتوقعة لمواجهة النصر اليوم

حراسة المرمى فلاديمير ستويكوفيتش خط الدفاع نواف الحارثي - حسين الشويش - سامي الخيبري - مختار الرشيدي - محمد البقعاوي خط الوسط هنري أونيكورو - عبد الرحمن السفيري - سعود زيدان - سلطان مندش خط الهجوم فاشيون ساكالا

النصر ضد الفيحاء.. كيف وصلنا إلى هنا؟

في مباراة الذهاب من دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2024، يسعى فريق النصر السعودي لتأمين تأهله للدور التالي عندما يستضيف فريق الفيحاء السعودي على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

نجح النصر في الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، حيث سجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد في المباراة.

يدخل الفريق العاصمة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الفتح في الدوري بنتيجة 2-1، مما رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب ويواصل مطاردة الهلال المتصدر.

تأهل النصر لهذا الدور كان بصفته المتصدر للمجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، في حين تأهل الفيحاء في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.