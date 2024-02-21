نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راموس: لن أحتفل أمام ريال مدريد إذا سجلت هدفا.. ويكشف مصيره مع إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، سيرجيو راموس، عن موقفه من الاحتفال إذا سجل هدفًا في مرمى ريال مدريد فريقه السابق، مؤكدًا على تمديد تعاقده مع إشبيلية.

ويلاقي ريال مدريد نظيره إشبيلية في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ولعب راموس بقميص ريال مدريد منذ عام 2005 وحتى عام 2021، إذ رحل إلى باريس سان جيرمان وذلك بعد نهاية عقده مع الملكي.

راموس: لن أحتفل أمام ريال مدريد إذا سجلت هدفا.. ويكشف مصيره مع إشبيلية

وقال راموس في تصريحات عبر شبكة "DAZN": " شعوري عند عودتي إلى سانتياجو برنابيو أنني داخل منزلي، وذلك لأنني قضيت سنوات هناك،لدي ذكريات رائعة مع هؤلاء المشجعين وزملائي في الفريق، ستكون عودة فريدة من نوعها".

وتابع: "بكل تأكيد نحن لسنا المرشحين للفوز عكس ريال مدريد فهو المرشح للفوز بكل البطولات كل موسم، يمرون بفترة جيدة ومتصدرين للبطولة ولديهم لاعبين مميزين".

واكمل: "أتمنى أن نقدم مباراة جيدة أمامهم في سانتياجو برنابيو ونحقق نتيجة إيجابية".

ورد عند سؤاله هل يحتفل إذا سجل في ريال مدريد؟ قال: "لا، لن أفعل ذلك، لأنني أحترم جماهير هذا الفريق وإذا كان الهدف سيمنحنا الفوز سأكون سعيدًا لأن النقاط الثلاث مهمة".

وتطرق بحديثه إلى مستقبله مع إشبيلية: "أشعر بالسعادة مع الفريق، لقد عدت لمدة موسم من أجل تجديد طموحاتي، لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، ولا ننسى أن إشبيلية هو من ساعدني على الظهور في بداية مسيرتي".

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة ويليه فريق جيرونا الوصيف بفارق 6 نقاط وبرشلونة صاحب المركز الثالث بفارق 8 نقاط.

